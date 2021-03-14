Коронавирус в Курской области на 14 марта: еще 106 человек заразились

Окончили лечение 29 067 курян. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Курской области зарегистрировали еще 106 зараженных коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 14 марта, прирост заболевших по районам и городам выглядит следующим образом: Курск - 47, Курский и Суджанский районы - по десять, Беловский и Железногорск - по восемь, Солнцевский - шесть, Мантуровский - три, Большесолдатский, Обоянь, Обоянский и Рыльский - по два, Горшеченский, Кореневский, Медвенский, Пристенский,Суджа и Тимский районы - по одному. Всего в регионе зафиксировали 32 343 случая COVID-19.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1448 человек, на ИВЛ – 119 (шесть – инвазивная, 113 – неинвазивная).

Накануне окончили лечение 102 пациента, всего выписали 29 067 курян. На сегодняшний день скончались 506 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.