67-летний житель Курской области погиб во время пожара

Сообщение о пожаре поступило 13 марта в 22:16. В деревне Корочка Беловского района загорелся нежилой дом. На место отправили спасателей, полицейских, медиков и электриков.

Как сообщили в ГУ МЧС Курской области, пожарные приступили к тушению в 22:23, огонь удалось ликвидировать в 22:35. Пламя повредило кровлю дома на площади 20 квадратных метров, так же здание выгорело изнутри. Кроме того, спасатели нашли тело 67-летнего мужчины.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, еще один трагический пожар случился утром 14 марта. Огонь уничтожил дом в деревне Быканово Обоянского района. Погибла 53-летняя женщина.