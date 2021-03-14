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Происшествия14 марта 2021 11:26

В Курской области при пожаре погибла 53-летняя женщина

Причину ЧП устанавливают специалисты
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".

Утром воскресенья пожар унес жизнь жительницы Обоянского района. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о загорании дома в деревне Быканово поступило 14 марта в 4.20. На место происшествия отправили пожарных, сотрудников полиции, медиков скорой помощи, работников электрических сетей и газовой службы.

Специалисты прибыли в 4.40 и приступили к ликвидации загорания. В здании к этому моменту уже обрушилась крыша. Пожар ликвидировали спустя еще 11 минут. Огонь полностью уничтожил деревянный дом размером 7х6 м. Не обошлось без жертв: спасатели нашли тело 53-летней женщины.

К ликвидации пожара привлекали 13 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП