В Курской области при пожаре погибла 53-летняя женщина

фото из архива "КП".

Утром воскресенья пожар унес жизнь жительницы Обоянского района. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о загорании дома в деревне Быканово поступило 14 марта в 4.20. На место происшествия отправили пожарных, сотрудников полиции, медиков скорой помощи, работников электрических сетей и газовой службы.

Специалисты прибыли в 4.40 и приступили к ликвидации загорания. В здании к этому моменту уже обрушилась крыша. Пожар ликвидировали спустя еще 11 минут. Огонь полностью уничтожил деревянный дом размером 7х6 м. Не обошлось без жертв: спасатели нашли тело 53-летней женщины.

К ликвидации пожара привлекали 13 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.