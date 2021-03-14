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Общество14 марта 2021 9:08

В Курске из-за ковид скорректировали программу масленичных гуляний

"Призового столба" в этот раз не будет
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Праздничные мероприятия пройдут по сокращенной программе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за ситуации с коронавирусом в Курске скорректирована программа городского праздника «Широкая Масленица!»

14 марта - последний день Масленницы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Так, сцена, установленная на Театральной площади, будет использоваться исключительно как площадка для размещения световой и звуковой аппаратуры – концертные программы на ней проводить не будут.

Исключены конкурсы и игры, которые допускают возможность близкого контакта участников. Во время проведения других конкурсных программ будет обеспечена санитарная обработка рук. Также принято решение отказаться от аттракциона «Призовой столб», рассказали в мэрии.

На Театральной площади работают волонтеры, которые раздают бесплатные маски всем желающим. Возле точек общепита нанесли разметку социальной дистанции.

На Театральной площади угощают бесплатным чаем

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятия сокращены, но праздничное настроение у горожан должно быть. На Театральной площади установлены арт-объекты, работают живой уголок и фотозоны, создана атмосфера для семейных прогулок.