За сутки коронавирус диагностировали у 107 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1416 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 13 марта в Курской области всего зарегистрировано 32 237 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 107 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1416 человек, на искусственной вентиляции легких – 110 (9 – инвазивная, 101 – неинвазивная).

Всего выписали 28 965 пациентов, в том числе 112 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 501 (+3; женщины 63, 83 года, мужчина 57 лет) человек.