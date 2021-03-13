Под Курском ночью горел дом

Пожар тушили привлекались 15 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

13 марта в четыре часа утра в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме на хуторе Высоконские Дворы Медвенского района. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 34, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 04:26, ликвидировали в 04:30.В деревянном, обложенном кирпичом доме размером восемь на девять метров сгорела и обрушилась кровля на всей площади.

Пожар тушили 15 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.