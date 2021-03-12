"КП-Курск" разыгрывает пригласительные в кино

Показ состоится 28 марта
Фото: предоставлено организаторами
Редакция "Комсомольской правды" совместно с Курским областным кинофондом разыгрывает пригласительные на показ мультфильма «Королевские каникулы» 6+
Для участия в розыгрыше билетов вам нужно быть подписчиком нашей группы https://vk.com/kpkursk и группы Курский областной кинофонд
Подробные условия розыгрыша - на странице "Комсомольской правды-Курск" Вконтакте.
Впереди весенние каникулы, а это значит, что нужно провести время весело и с пользой! Идеальный вариант семейного досуга - сходить в кино. А если это кино в театре, то просмотр выйдет еще атмосфернее.
28 марта в 13:00 – показ мультфильма «Королевские каникулы» 6+ в рамках проекта «Кино в театре», Драматический театр. Заряд энергией и большой порцией смеха всем обеспечен Также перед показом зрителей ожидает предсеансовое мероприятие.
Победителей определим 26 марта в 14.00!