В Курске продолжают восстанавливать наружное освещение

В мэрии отчитались о восстановлении освещения в городе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках заключенного муниципального контракта подрядная организация выполнила необходимые работы в районе индивидуальной жилой застройки на улицах Центральной, Стрелецкой Набережной, 1-й Прогонной, 3-й Кислинской, 1-й и 3-й Степной и во 2-м Пучковском переулке, сообщили в мэрии.

Также восстановлено уличное освещение вдоль проезжей части на улицах Карла Маркса, Дзержинского, ВЧК, Сторожевой, Литовской, Комарова, Театральной, Добролюбова, Октябрьской, Сумской, на проспектах Ленинского Комсомола и Хрущева.

Выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения на улице Энергетиков (в районе дома № 3), на территории детского сада № 70, на дворовых территориях жилых домов №№ 18, 22, 22А по Магистральному проезду, где наружное освещение подключено к муниципальным сетям.

Аналогичные работы выполнены на участке от школы № 47 им. С.В. Широбокова в направлении улиц Крюкова и Ясной.

Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту сети наружного освещения на всем протяжении автомобильной дороги по Магистральному проезду.