Курянка снимает видео для TikTok о жизни в деревне

Так курянка популяризирует сельскую жизнь Фото: Светлана ВОЛКОВА

О деревенской жизни в популярной социальной сети рассказывает жительница Обоянского района Евгения Максимова: на видео, снятых для своего канала в TikTok, девушка кормит корову Ягодку, наливает молоко ягненку и собирает сено для животных.

Ведет хозяйство Евгения задорно и с юмором, чем и завоевала сердца нескольких тысяч человек, которые в соцсети следят за ее бытом. И это не только соотечественники, но и жители Германии, Израиля, Америки, Испании, Монголии и других уголков земного шара.

Девушке 27 лет. Идея вести свой блог появилась около года назад: в соцсетях курянка увидела страницу парня, который ведет канал и рассказывает о деревенских буднях. Ей же захотелось представить женский взгляд на сельскую жизнь. Первое время она снимала на камеру животных, местную природу, а вот себя показывать стеснялась.

Евгения признается, что число подписчиков (сейчас их 30 тысяч) стало расти, когда они увидели героиню роликов – молодую симпатичную девушку.

Общение в соцсетях позволяет ей популяризировать жизнь на селе. Муж Евгении механизатор, у супругов растет дочка – главная помощница мамы. Курянка признается, что многие спрашивают у нее совета по уходу за животными.

Хозяйство у молодой семьи богатое: корова, цыплята, утята, индюшата, ягнята. Зимой дел меньше, а вот весной и летом порой приходится просыпаться в 5 утра. Нужно успеть все: животных накормить, поработать в огороде, а еще приготовить обед и уделить время семье.

Идеи для роликов приходят спонтанно.

В планах у Евгении дальнейшее развитие своего блога в TikTok. Ее можно найти по нику ewgenija273.