В Курске дорожники продолжают убирать мусор и песок, оставшиеся с зимы

Также продолжается вывоз снега и наледи с центральных магистралей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские дорожники продолжают убирать и вывозить снег и наледь с улиц Курска, обрабатывать песко-соляной смесью тротуары, посадочные площадки, подходы к пешеходным переходам, сказали в мэрии города.

12 марта будут выполнены работы по улицам Ленина, Радищева, Союзной, Станционной и на Боевой даче.

На улицах 50 лет Октября, Пучковка, Кавказской убирают мусор и песок, оставшиеся после зимы.

Параллельно продолжается ямочный ремонт литым асфальтом на наиболее изношенных участках автомобильных дорог. Сейчас дорожники работают на улице Светлой и в Светлом проезде, а также на улице Малых – на участке от улицы Полевой до конечной остановки.

В работах задействовано около 30 единиц техники и более 70 дорожных рабочих.