За сутки вакцину от ковид получили более четырех тысяч курян

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регион поставлено 59 767 доз «Спутника V». 11 марта медикам удалось привить 4,3 тысячи человек, 2 962 из них получили уже второй компонент. Это самый высокий показатель по количеству привитых в сутки с момента начала вакцинации, сообщили в администрации региона.

Продолжают действовать 39 прививочных пунктов. К работе подключены и ФАПы, на базе которых вакцинировано более 10 тысяч жителей области. Всего в регионе первым компонентом «Спутника V» привито 52 629 человек, полностью завершили вакцинацию 35 161. Сведения о привитых гражданах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу)