В Курской области коронавирусом за сутки заболели 108 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1461 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 12 марта в Курской области всего зарегистрировано 32 130 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 108 курян.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1461 человек, на искусственной вентиляции легких – 139.
Выздоровели 28 853 пациента, в том числе 110 – за последние сутки. Скончались 498 (+5; мужчины 44, 62 года; женщины 54, 61, 67 лет) человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +50
Суджанский +6
г. Железногорск +6
Железногорский +5
Большесолдатский +4
Горшеченский +3
Золотухинский +3
Курский +3
г. Рыльск +3
Щигровский +3
Кореневский +2
Медвенский +2
Обоянский +2
Октябрьский +2
Поныровский +2
Рыльский +2
Солнцевский +2
Фатежский +2
Беловский +1
Касторенский +1
г. Льгов +1
Мантуровский +1
Черемисиновский +1
г. Щигры +1.