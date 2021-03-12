В Курской области коронавирусом за сутки заболели 108 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1461 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 12 марта в Курской области всего зарегистрировано 32 130 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 108 курян.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1461 человек, на искусственной вентиляции легких – 139.

Выздоровели 28 853 пациента, в том числе 110 – за последние сутки. Скончались 498 (+5; мужчины 44, 62 года; женщины 54, 61, 67 лет) человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +50

Суджанский +6

г. Железногорск +6

Железногорский +5

Большесолдатский +4

Горшеченский +3

Золотухинский +3

Курский +3

г. Рыльск +3

Щигровский +3

Кореневский +2

Медвенский +2

Обоянский +2

Октябрьский +2

Поныровский +2

Рыльский +2

Солнцевский +2

Фатежский +2

Беловский +1

Касторенский +1

г. Льгов +1

Мантуровский +1

Черемисиновский +1

г. Щигры +1.