В Курске избили несовершеннолетнего парня

Полицейские оперативно установили личности, причастных к избиению Фото: Из архива "КП"

Северо-Западный отдел полиции проводит проверку по факту избиения подростка. Драка произошла вечером 8 марта в районе торгового центра на улице Студенческой. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские оперативно установили личности, причастных к избиению. По предварительным данным, потерпевший незадолго до этого избил в торговом центре двух своих знакомых 10 и 13 лет. 17-летний подросток стал очевидцем драки и вмешался в нее.

Родители пострадавших обратились с заявлением в полицию. Степень вины всех участников конфликта определят после проведения проверки. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности.