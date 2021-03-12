В Курске сохранят трамвайное движение

Работы будут проводится с учетом развития жилой застройки и нового генерального плана города Курска Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился в Москве со специалистами-транспортниками и обсудил вопрос развития общественного транспорта. В частности, говорили о перспективах развития и сохранения трамвая в Курске.

«После всех консультаций убедился в правильности своего решения, что в Курске необходимо сохранить трамвай», – сообщил в соцсетях глава региона.

Комитету по транспорту и дорожного хозяйства Курской области и городу Курску дано поручение начать проектные работы по реконструкции и ремонту трамвайной сети, рельсового хозяйства, реконструкции и строительства новых депо.

Работы будут проводится с учетом развития жилой застройки и нового генерального плана города Курска.