Курские таможенники изъяли у гражданина Австрии орден Красной Звезды

При вывозе из России государственных наград необходимо иметь разрешение

Осенью 2019 года в автомобильном пункте пропуска Крупец на границе Курской области таможенники при досмотре вещей гражданина Австрии обнаружили орден Красной Звезды. Иностранец пояснил, что награду купил во Владивостоке у незнакомца в качестве сувенира.

Документов на орден у него не было. Награду он вез домой в Австрию, так как интересуется историей и предметами старины.

Согласно проведенной экспертизе, орден Красной Звезды 1945 года относится к категории культурных ценностей, как предмет фалеристики, созданный более 50 лет назад. Кроме этого, орден Красной Звезды является государственной наградой СССР.

При вывозе из России государственных наград необходимо иметь разрешение, также орден подлежит обязательной декларации. По решению суда награду у гражданина Австрии конфисковали. Орден передали на ответственное хранение в Управление Президента РФ по государственным наградам.