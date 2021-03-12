Пожар в Курске на 3-й Песковской: спасатели эвакуировали 12 человек

Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

11 марта в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Курске на 3-й Песковской. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электросетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 22:12, ликвидировали в 22:16. Огонь повредил в прихожей мебель. Из людей никто не пострадал. Спасатели эвакуировали 12 человек.

Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.