В Курской области ослабляют коронавирусные ограничения

Областные власти ослабляют ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внесены изменения в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

С 15 марта в Курской области разрешено участие в спортивных соревнованиях спортсменов из других регионов при наличии справки об отсутствии COVID-19, сообщили в администрации региона.

С 15 марта рекомендательный характер будет носить режим самоизоляции для курян в возрасте 65 лет и старше. Курянам с хроническими заболеваниями необходимо по-прежнему соблюдать обязательную самоизоляцию, сообщили в обладминистрации.