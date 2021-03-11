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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 19:29

В Курской области ослабляют коронавирусные ограничения

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Областные власти ослабляют ограничительные меры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внесены изменения в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

С 15 марта в Курской области разрешено участие в спортивных соревнованиях спортсменов из других регионов при наличии справки об отсутствии COVID-19, сообщили в администрации региона.

С 15 марта рекомендательный характер будет носить режим самоизоляции для курян в возрасте 65 лет и старше. Курянам с хроническими заболеваниями необходимо по-прежнему соблюдать обязательную самоизоляцию, сообщили в обладминистрации.