В Курске масленичные гуляния из-за ковид сведут к минимуму

Роспотребнадзор обеспокоен массовыми гуляниями Фото: Светлана ВОЛКОВА

На оперштабе обсудили безопасность курян в период проведения Масленицы. Глава Курска Виктор Карамышев сообщил, что программа мероприятия в областном центре разработана с учетом санэпидтребований. Большая часть конкурсов проходит в онлайн-режиме. Спрогнозировать количество участников масленичных гуляний сложно, что вызывает обеспокоенность Роспотребнадзора. Губернатор попросил пересмотреть программу масленичных гуляний и свести их к минимуму.