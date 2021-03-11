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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 19:25

В Курске масленичные гуляния из-за ковид сведут к минимуму

Режим повышенной готовности в Курске п коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Роспотребнадзор обеспокоен массовыми гуляниями

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На оперштабе обсудили безопасность курян в период проведения Масленицы. Глава Курска Виктор Карамышев сообщил, что программа мероприятия в областном центре разработана с учетом санэпидтребований. Большая часть конкурсов проходит в онлайн-режиме. Спрогнозировать количество участников масленичных гуляний сложно, что вызывает обеспокоенность Роспотребнадзора. Губернатор попросил пересмотреть программу масленичных гуляний и свести их к минимуму.