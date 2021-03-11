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Звезды11 марта 2021 19:16

Курян приглашают на фотовыставку

Экспозиция пройдет в Креативном пространстве "ВЕРАНДА"
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Тема выставки весенняя

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают на фотовыставку «Цветы мне нежно улыбались».

В Креативное пространство «ВЕРАНДА» (https://vk.com/club198963115) 13 марта в 13.00 откроется фотовыставка Марии Резун «Цветы мне нежно улыбались».

Фотограф покажет свой взгляд на цветочный мир. Мария Резун занимается фотографией уже пять лет, в последнее время увлеклась макросъемкой.

Напомним, что в «Веранде» действует масочный режим и социальная дистанция. Регистрация на посещение – в сообщениях сообщества.

Культура