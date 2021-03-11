Тема выставки весенняя Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают на фотовыставку «Цветы мне нежно улыбались».

В Креативное пространство «ВЕРАНДА» (https://vk.com/club198963115) 13 марта в 13.00 откроется фотовыставка Марии Резун «Цветы мне нежно улыбались».

Фотограф покажет свой взгляд на цветочный мир. Мария Резун занимается фотографией уже пять лет, в последнее время увлеклась макросъемкой.

Напомним, что в «Веранде» действует масочный режим и социальная дистанция. Регистрация на посещение – в сообщениях сообщества.