В Курске проверили перевозчиков

Проверили 20 автобусов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с поступающими обращениями курян сотрудники департамента пассажирского транспорта совместно с сотрудниками налоговой инспекцией провели рейд по работе терминалов в общественном транспорте.

- Наказать нарушителей за неприменение контрольно-кассовой техники могут только инспекторы налоговой. За это предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей. Подобные мероприятия будем проводить постоянно, - сказал заместитель директора департамента Дмитрий Бартенев.

Рейд стартовал от остановки "Полет". Проверяющие сели в маршрутку, следующую до аэропорта. Ждали определенного перевозчика, на которого жаловались куряне. У него проверили документы, которые оказались в порядке, терминал и ККТ также находились в рабочем состоянии.

Проверили 20 автобусов, следовавших по маршруту от остановки «Полет» до аэропорта и АПЗ. Усомнились представители налоговой в одном терминале. Водителю выдали извещение о явке индивидуального предпринимателя в налоговой орган для проверки документации.

Кроме этого во время рейда пассажирам напомнили, что в Курске действует акция «Проезд дешевле с картой «MИР».

Скидку в размере четыре рубля предоставляют перевозчики, подключенные к автоматизированной системе контроля оплаты проезда. В АСКОП входят 98% городского транспорта.