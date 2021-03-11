В Курской области не будут продлевать льготную ипотеку

Куряне не смогут рассчитывать на льготную ипотеку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область не попала в список регионов, где будет продлена льготная ипотека как антикризисная мера. Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина озвучила 24 региона, где сохранится льгота. В нем нет регионов Черноземья.

Напомним, в минувшем году в Курской области резко вырос спрос на жилье и цены за квадратный мер как на рынке новостроек, так и на вторичном рынке.

А в «льготных» областях уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья выше, чем в среднем по России.