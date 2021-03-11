В Курской области проверяют готовность к пожароопасному сезону

Специалисты будут обращать внимание на наличие противопожарных разрывов, минерализованных полос, опашек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области стартовали проверки готовности муниципалитетов к предстоящему пожароопасному сезону, они продлятся до 19 марта.

Выездная комиссия проверит населенные пункты, прилегающие к лесным массивам - это город Курск, Курский, Железногорский, Горшеченский, Рыльский, Глушковский и Дмитриевский районы. В остальных муниципалитетах аналогичные проверки состоятся на местах.

Специалисты будут обращать внимание на наличие противопожарных разрывов, минерализованных полос, опашек, укомплектованных необходимым оборудованием и имуществом формирований, привлекаемых на ликвидацию лесных пожаров. Необходимо также предусмотреть резерв запасов материально-технических и финансовых средств.