Курянка перевела мошенникам 650 тысяч рублей

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Жительнице Глушковского района позвонил лже-сотрудник банка и сообщил, что с ее карты переводят деньги. Для прекращения преступных действий нужно было оперативно все средства перевести на безопасный счет.

В дальнейшем женщину переключали на 12 разных номеров телефонов и каждый раз требовали данные от карты. Затем помогли дистанционно оформить кредит и полученные деньги тоже перечислить на счет мошенников.

Женщина неделю никому ничего не рассказывала, но потом поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Оперативники уже установили регион, откуда совершались звонки.