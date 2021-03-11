Руководителя СК по Курской области Алексея Назина отстранили от должности

Ряд существенных недостатков выявлен в работе следственного управления России по Курской области Фото: Из архива "КП"

5 марта состоялось расширенное заседание Следственного комитета России, на котором подвели итоги работы ведомства в 2020 году. Несмотря на общие высокие результаты работы следственных органов СК, анализ работы структурных подразделений, проведенный по итогам прошлого года, позволил выявить серьезные недостатки в организации работы ряда следственных управлений.

Также ряд существенных недостатков выявлен в работе следственного управления России по Курской области. Причины допущенных нарушений - управленческие ошибки руководства, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы и иные факторы.

В отношении руководителя СК по Курской области назначено проведение комиссионной служебной проверки. На время ее проведения Алексея Назина отстранили от исполнения должностных обязанностей.