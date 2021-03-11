В Курской области сохранятся морозы

Температура воздуха ночью -11…-16 ºс, местами до -21 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 11 марта и в течение суток в Курской области будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 ºС, местами до -21 ºС, днем -2…-7 ºС.

Спасатели призывают водителей и пешеходов к предельной внимательности на скользких дорогах. И напоминают, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.