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Общество11 марта 2021 12:44

Курские спасатели провели воздушную паводковую разведку

Ситуация находится под контролем
Яна ШЕЛЕСТ
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Мониторинг паводкоопасной обстановки осуществляется регулярно

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские спасатели с помощью беспилотников провели воздушную разведку в Центральном округе Курска и Курском районе. Длился полет два часа, с высоты 400 метров были осмотрены низменные участки, попадающие в зону подтопления талыми водами.

- С высоты птичьего полета в дренажных каналах был замечен мусор, а это может осложнить их работу в паводкоопасный период, - рассказал начальник группы ГУ МЧС по Курской области Вадим Ижукин.

Сейм еще покрыт льдом, людей на реке обнаружено не было. Регулярно ведется мониторинг состояния низководного моста в Лебяжье Курского района. Здесь вода уже незначительно поднялась.

Мониторинг паводкоопасной обстановки осуществляется регулярно, очередной полет запланирован в районе Железнодорожного округа в Курске.

Спасатель