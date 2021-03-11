В Курской области за сутки ковидом заболели 109 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1480 человек Фото: из архива «КП»

На утро 11 марта в Курской области всего зарегистрировано 32 022 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 109 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1480 человек, на ИВЛ – 133 (11 – инвазивная, 122– неинвазивная).

Выздоровели 28 743 (+112) пациента. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 493 (+3; женщины 53, 70 и 89 лет) человека.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +55, Конышевский +9, Беловский +8, Курчатовский +6, г.Железногорск +5, Железногорский +5, г. Дмитриев +3, Курский +3, Горшеченский +2, Касторенский +2, Мантуровский +2, Фатежский +2, Дмитриевский +1, Медвенский +1, г. Обоянь +1, Октябрьский +1, Солнцевский +1, г. Фатеж +1, г. Щигры +1.