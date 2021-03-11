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Звезды11 марта 2021 11:11

В Курске продолжают праздновать Масленицу

Курян приглашают на Театральную площадь
Яна ШЕЛЕСТ
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Все желающие смогут попить горячий чай, глинтвейн, отведать блинов и шашлыков

В Курске продолжается масленичная неделя. Четверг называют в народе «разгуляем». На Руси считалось, что с этого дня начинается Широкая Масленица. Люди переставали работать и начинали веселиться.

Курян традиционно приглашают на Театральную площадь, где развернулись главные праздничные гулянья. С 13.00 здесь всех ждут игры и забавы.

Маленькие куряне смогут покататься на каруселях и лошадях, посетить живой уголок. В шатрах развернулись различные выставки. Работают фотозоны.

С 17.00 до 20.00 на сцене возле драмтеатра выступят творческие коллективы Дворца пионеров. Все желающие смогут попить горячий чай, глинтвейн, отведать блинов и шашлыков.

Культура