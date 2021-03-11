Под Курском дотла сгорела «Газель»

Автомобиль сгорел дотла Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

11 марта в 05:04 в Службу спасения поступило сообщение в возгорании автомобиля «Газель» в селе Любимовка, Большесолдатского района. На место происшествия выехали пожарные опорного пункта Ефросимовка, 22 пожарной части Б. Солдатского района, сотрудники полиции и медики скорой.

Возгорание локализовали в 05:08, ликвидировали в 05:09. Автомобиль сгорел полностью. Пожар тушили 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.