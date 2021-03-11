Курских водителей проверят на трезвость

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В предстоящие выходные дни в Курске и нескольких районах области сотрудники ГИБДД проведут антиалкогольные профилактические рейды.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефон дежурной части Отдельного Батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью.