Под Курском ночью сгорел сарай

Пожар тушили 18 человек, шесть единиц техники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 марта в 00:04 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в деревянной надворной постройке в деревне Куликовка Щигровского района. На место происшествия выехали пожарные 13 ПСЧ г. Щигры, медики скорой помощи, работники электросетей.

Возгорание локализовали в 00:18, ликвидировали в 00:25. В сарае размером пять на восемь метров сгорела кровля и потолочное перекрытие.

Пожар тушили 18 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.