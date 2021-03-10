По факту нарушений в курском краеведческом музее завели уголовное дело

Нарушения тянулись с 2017 года, считают проверяющие Фото: Из архива КП.

Региональный комитет по культуре провел внеплановую проверку краеведческого музея на предмет соблюдения трудового и антикоррупционного законодательства, сообщили в администрации региона.

По ее итогам выявлены факты незаконных выплат заработной платы, стимулирующих и компенсационных доплат, надбавок. Нарушения подтвердились и во время проверки учреждения правоохранительными органами. Следственным управлением УМВД России по Курску по этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, сказали в Доме Советов.

- Мы столкнулись с длительными нарушениями: наша проверка установила, что они начались еще в 2017 году, - пояснила председатель комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина.

Фигуранты уголовного дела – трое должностных лиц организации, имевшие доступ к распределению денег.

- Подозреваемые фиктивно трудоустроили двух жителей Курска, которые в действительности не исполняли свои служебные обязанности. Несмотря на это, на протяжении почти трех лет они получали заработную плату и премиальные выплаты. Деньги обналичивались и разделялись между фигурантами мошеннической схемы. В результате общая сумма ущерба, нанесенная бюджету, превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей, - рассказали в полиции.