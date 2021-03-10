В Курске на проспекте Победы предпринимателей заставят демонтировать рекламу

В мэрии пояснили, что так готовятся ко Дню Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным администрации Курска, привести в порядок на проспекте Победы необходимо 17 зданий, демонтировать 154 информационных и 72 рекламных конструкции. Уведомления о снятии вывесок получат их собственники, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Такая же информация будет размещена УК и на информационных ресурсах на проспекте Победы.

- Предприниматели должны самостоятельно ликвидировать незаконные вывески, в противном случае от рекламы придется избавляться в принудительном порядке. Нарушители могут быть оштрафаны: граждане - в размере от 4 до 5 тысяч рублей; должностные лица - от 40 до 50 тысяч рублей; юридические лица - от 150 до 500 тысяч рублей, - сказали в мэрии Курска.

За консультацией по размещению информационных конструкций на фасадах и проверке их на соответствие правилам благоустройства следует обращаться в комитет архитектуры и градостроительства города Курска по телефонам: 58-76-39, 58-76-37 или по электронной почте komarh46@mail.ru, уточнили в мэрии.