Курская область получит 73,64 млн рублей на замену лифтов

Средства пойдут на замену ста лифтов с истекшим сроком службы в Железногорске и Курчатове Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Фонде содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка Курской области на получение финансовой поддержки от госкорпорации для замены лифтового оборудования в многоквартирных домах, сообщили в администрации региона.

На эти цели региону будет предоставлено 73,64 млн рублей. Средства пойдут на замену ста лифтов с истекшим сроком службы в Железногорске и Курчатове при проведении капитального ремонта в 33 многоэтажках. Общая стоимость работ составит 216,6 млн рублей.

Новые лифты должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году. Реализация мероприятий по замене лифтового оборудования в указанных многоквартирных домах позволит улучшить условия проживания порядка восьми тысяч человек.