Летом из Курска можно будет улететь в Симферополь

Продажа билетов уже открыта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках летнего расписания полетов открыта продажа билетов по направлению Курск - Симферополь. Осуществлять перевозку пассажиров станет авиакомпания «ИрАэро».

Согласно расписанию полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит два часа.

В пятницу вылет из Симферополя в 14:00, время прилета в Курск – 16:00. Обратный рейс: вылет из Курска в 17:15, время прилета в Симферополь – 19:15.

В воскресенье вылет из Симферополя в 15:35, время прилета в Курск – 17:35. Обратный рейс: вылет из Курска в 18:40, время прилета в Симферополь – 20:40.

Первый прямой рейс состоится 28 мая. Действие летнего расписания полетов по данному маршруту продлится до 3 октября 2021 года.

Приобрести билеты на рейсы в Симферополь можно на сайте www.iraero.ru. Бесплатный номер телефона для справок в России 8 (800) 707-49-96.

Планируется также, что полеты в Крым будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». В настоящее время ведется формирование расписания рейсов, сказали в администрации региона.