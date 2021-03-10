В Курске готовят волонтеров безопасности

Школьников привлекут на помощь полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередное занятие с будущими волонтерами прошло в школе № 18 Курска.

Ученикам шестого класса в доступной форме рассказали не только о том, как не стать жертвами мошенников, но и о том, что ребята, имея возможность широкого общения, могут помочь правоохранителям донести эту информацию до своих друзей и родителей.

Таким образом школьники становятся помощниками полиции в важном деле профилактики преступлений, отметили в УМВД.

Во время беседы одна из школьниц рассказала, что недавно на странице в социальной сети увидела рекламу продажи модной одежды. Вместе с родителями они сделали заказ и перевели деньги на указанный администратором номер карты. Но спустя время костюм так и не получили, а страница вскоре оказалась заблокирована. Ее родителям рекомендовали обратиться в полицию для разбирательства. Подобные факты не редкость. Полиция рекомендует всегда оставлять копии переписок и копии денежных переводов для приобщения к заявлениям.