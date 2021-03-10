С начала года на пожарах погибли 19 курян

В МЧС сказали, что усилена работа по профилактике пожаров Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года в Курской области зарегистрировано более 230 пожаров, на которых шесть человек получили травмы, 19 погибли.

В работе по профилактике пожаров задействовано более 12 тысяч человек. Это работники муниципальных образований, добровольные пожарные, внештатные пожарные инструкторы, председатели уличкомов, старшие домов, соцработники, сказали в МЧС региона.

Утверждены соглашения и планы совместной работы с Противопожарной службой и УМВД России по Курской области, региональными комитетами образования, здравоохранения, социального обеспечения, материнства и детства, с Уполномоченным по правам ребенка в Курской области, региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.