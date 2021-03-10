В курских больницах откроюют 11 паллиативных межрайонных отделений

Отделения появятся в ряде райбольниц Фото: Светлана ВОЛКОВА

Появится 11 межрайонных паллиативных отделений для оказания специализированной комплексной помощи. В целом будет организовано 255 мест для пациентов с неизлечимыми заболеваниями, сказали в администрации региона.

Отделения появятся в Дмитриевской, Золотухинской, Курской, Курчатовской, Пристенской, Глушковской, Советской и Тимской районных больницах.

Ранее созданные отделения при Курской городской больнице №3, Беловской ЦРБ и Курской клинической психиатрической больнице имени святого великомученика и целителя Пантелеймона остаются в работе, они будут межрайонными. Часть мест из этих учреждений перераспределят. Самым большим останется паллиативное отделение на базе психиатрической больницы – на 70 коек.

Когда в Курской области начинали развивать паллиативную помощь, временно были открыты по четыре-пять коек на базе районных больниц в составе других отделений, например терапевтического или хирургического. Открытие межрайонных отделений позволит усовершенствовать эту систему.

В районах области с паллиативными пациентами продолжат работать патронажные бригады, которые оказывают помощь на дому.

Еще одно отделение, где будут помогать паллиативным пациентам, откроется к концу марта. Это межрайонное отделение сестринского ухода на 15 коек при Солнцевской ЦРБ. Оно отличается от паллиативных отделений составом персонала: в нем нет врачей.