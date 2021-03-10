Под Курском ключи от квартир вручили детям-сиротам

В планах на этот год не только приобретение жилья, но и его строительство через государственную компанию Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске вручили ключи от 12 благоустроенных квартир детям-сиротам. До конца марта отпраздновать новоселье здесь смогут еще 15 человек.

В этом году в регионе запланировано купить не менее 340 жилых помещений для этой категории курян. На эти цели предусмотрено свыше 586 млн рублей. Аукционы на 2021 год региональным комитетом социального обеспечения, материнства и детства уже объявлены. На поставку порядка 70 квартир в районах договоры уже заключены.

Однако в планах на этот год не только приобретение жилья, но и его строительство через государственную компанию - АО «Ипотечное агентство Курской области». Это позволит сократить очереди на квартиры для сирот и многодетных семей, а также исключить ситуации, когда застройщик не выходит на аукцион, сказали в администрации региона.