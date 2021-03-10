В Курске приступили к весенней уборке улиц

Во дворах еще много льда Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дорожники приступили к весенней уборке улиц, сообщили в мэрии.

После зимы в Курске очистят дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, подходы к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства Дениса Ходеева, в городе также начались работы по очистке подземных пешеходных переходов и мостов.

10 марта дорожники ведут работы на улицах Дзержинского, Добролюбова, Карла Маркса, Республиканской, Красной Армии и Бочарова.

Одновременно с весенними работами, дорожники продолжают очищать улицы от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег, скопившийся на газонах и тротуарах на улицах Ленина, Радищева, Союзной, Республиканской и на Боевой Даче.

Кроме того, продолжается ямочный ремонт на улицах Лысая Гора, Тускарной, 1-й Агрегатной и Дубровинского.