Курянин угнал авто, решив покататься

Машину нашли недалеко от места угона Фото: Из архива КП.

В полицию обратилась жительница Курска, которая на утро не обнаружила свою Ладу Приору на парковочном месте. Следственно-оперативная группа, приехав по адресу, установила, что угон совершен рано утром. Оперативники обнаружили записи с камер наблюдения, которые позволили определить направление движения угонщика. Через несколько кварталов пропавший транспорт нашли в исправном состоянии.

Спустя пару часов выяснилось, что к угону причастен 21-летний молодой человек, который в ночь кражи был в гостях у друзей. Собираясь домой, на улице он заметил чужое авто и захотел прокатиться по утреннему городу. Вскоре понял, что управлять чужим транспортом ему сложно и оставил машину.

По факту угона назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.