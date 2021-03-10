Курянина задержали за кражу радиолы 1973 года выпуска

Полиция обнаружила радиолу в мастерской Фото: Из архива КП.

В полицию обратился курянин, обнаруживший следы взлома своего дачного домика. Зная, что долгое время он не будет посещать территорию, ценные вещи там не хранил, оставив латвийскую радиолу 1973 года выпуска, подаренную много лет назад. Оборудование давно не работало и использовалось в декоративных целях.

Из дома пропала именно эта техника и металлические вещи с территории. Вынести радиолу со второго этажа злоумышленнику было сложно, поэтому он сбросил ее из окна на улицу. При этом техника не пострадала.

Оборудование подозреваемый пытался сбыть, но спроса оно не вызвало. Тогда он обратился в ремонтную мастерскую и предложил приобрести технику для дизайна помещения, объяснив, что радиола принадлежит ему, а в связи с переездом он распродает имущество. Ничего не подозревающий мастер забрал оборудование и поставил на видное место в мастерской, где хранились и другая раритетная техника разных времен, рассказали в полиции.

После поступления заявления о краже участковые приступили к обходу территории и в мастерской увидели технику, схожую с похищенной. Новый владелец рассказал, что приобрел ее у 30-летнего местного жителя.

Место нахождении подозреваемого установили сразу и задержали. Он стал фигурантом уголовного дела. В скором времени расследование будет окончено. Дело передадут в суд. За кражу, совершенную с проникновением в жилище, подозреваемому грозит лишение свободы до шести лет колонии, сказали в УМВД.