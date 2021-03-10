Курский роддом возобновил плановую работу

В роддоме вылечили почти тысячу пациентов с ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городской роддом возобновил плановую работу. 10 марта здесь на свет появилось уже трое младенцев. Мамы и малыши чувствуют себя хорошо.

Городской роддом перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19 еще весной 2020 года. В июле учреждение вернулось к плановой работе, но в октябре прошлого года в связи с очередной волной пандемии вновь стало ковидным стационаром. Сейчас эпидемиологическая обстановка позволила вернуть роддом к плановой деятельности. Проведена дезинфекция и санобработка помещений, рассказали в администрации региона.

За все время работы в режиме ковидария здесь вылечили свыше тысячи человек. Было развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19, кислород подведен к 92 койкам, 45 из них реанимационные.

Беременных, заболевших коронавирусом, направляют в родильное отделение больницы №6 Курска. Рожениц принимает в Курске и областной перинатальный центр. Из районов в это медучреждение направляются пациентки, имеющие тяжелую акушерскую патологию и высокие риски развития осложнений, связанных с родами.

Для оказания помощи роженицам низкой группы риска продолжают работу родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской центральных районных больницах. Действуют и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске.