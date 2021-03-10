Курян научат правильно сортировать мусор

Курянам расскажут об экологии Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 марта в креативном пространстве «Веранда» пройдет практикум «Экопривычки от Экодома». Курян научат правильно сортировать отходы.

Практикум проведут руководитель волонтерской организации «ЭКОДОМ» Соня Петросян и экоконсультант и координатор экологического волонтерства Курской области Екатерина Комарова.

Соблюдение масочного режима и социальной дистанции — обязательно. Регистрация на мероприятие в сообщениях сообщества Креативное пространство «ВЕРАНДА»