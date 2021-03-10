80-летняя курянка перевела аферистам более 400 тысяч рублей

Женщина была уверена, что спасла свои деньги Фото: Яна ШЕЛЕСТ

80-летней жительнице Курской области позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина сообщил, что со счета женщины совершается опасный перевод неизвестному человеку.

Чтобы отменить незаконные действия пенсионерке предложили перевести деньги на безопасный счет. Женщина в ближайшем банкомате, следуя инструкциям по телефону, зачислила свои сбережения на счета мошенников.

О случившемся она рассказала родственникам через два дня, находясь в уверенности, что спасла свои деньги. Сейчас полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция настоятельно просит граждан провести беседу с пожилыми родственниками и убедить их прекращать любые разговоры по телефону, если звонившие представляются сотрудниками банка.