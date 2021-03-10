Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

80-летняя курянка перевела аферистам более 400 тысяч рублей

Женщине позвонили из «службы безопасности» банка
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Женщина была уверена, что спасла свои деньги

Женщина была уверена, что спасла свои деньги

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

80-летней жительнице Курской области позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина сообщил, что со счета женщины совершается опасный перевод неизвестному человеку.

Чтобы отменить незаконные действия пенсионерке предложили перевести деньги на безопасный счет. Женщина в ближайшем банкомате, следуя инструкциям по телефону, зачислила свои сбережения на счета мошенников.

О случившемся она рассказала родственникам через два дня, находясь в уверенности, что спасла свои деньги. Сейчас полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция настоятельно просит граждан провести беседу с пожилыми родственниками и убедить их прекращать любые разговоры по телефону, если звонившие представляются сотрудниками банка.

Криминал