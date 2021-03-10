Курские суды возобновили прием граждан

При рассмотрении дел участники процесса будут находится на первом этаже Фото: Из архива "КП"

С 9 марта суды Курской области возобновили прием граждан. Личный прием осуществляется с соблюдением необходимых мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

В целях сохранения здоровья участников судебных процессов, судей и работников суда в Курском областном суде определен порядок работы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Курской области, ограничительных мер, установленных Распоряжением Губернатора Курской области «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

При рассмотрении дел участники процесса будут находится на первом этаже здания суда с соблюдением мер социального дистанцирования. В зданиях оборудуют дополнительные места ожидания для граждан, ожидающих начала процесса.

Лица, не являющиеся работниками суда, на любых этажах выше первого могут находиться в исключительных случаях и только в сопровождении ответственного сотрудника суда.