В Курской области за сутки от коронавируса скончались двое мужчин и две женщины

Всего с начала пандемии по официальным данным умерли 490 курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За сутки в Курской области от тяжелой ковидной пневмонии скончались четыре человека. Это мужчины 65 лет и 81 год, и женщины 66 лет и 71 год. Всего с начала пандемии по официальным данным умерли 490 курян.

На утро 10 марта в регионе зарегистрировано 31 913 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 111 курян. В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями проходят лечение 1515 человек.

В область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 9 800 доз. Всего с учетом этой партии курянам уже поставлено порядка 60 тысяч доз двухкомпонентной вакцины.