За сутки коронавирусом заболели 111 жителей Курской области

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями проходят лечение 1515 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 10 марта в Курской области зарегистрировано 31 913 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 111 курян.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями проходят лечение 1515 человек, на искусственной вентиляции легких – 123. Всего выписали 28 631 пациента, 107 – за последние сутки.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 490 (+4; мужчины 65 и 81 год, женщины 66 и 71 год).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +56, Железногорский +8, Медвенский +7, Суджанский +5, г. Суджа +4, г. Железногорск +4, Золотухинский +3, Курский +3, Рыльский +3, Глушковский +2, Поныровский +2, Советский +2, Солнцевский +2, Тимский +2, г. Щигры +2, Большесолдатский +1, Касторенский +1, г. Обоянь +1, Октябрьский +1, г. Рыльск +1, Щигровский +1.