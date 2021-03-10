В Курске продолжается ямочный ремонт

Всего весной в Курской отремонтируют ямы на площади более 1300 квадратных метров

В Курске продолжается работа по устранению ям на дорогах с применением литого асфальтобетона. Этот материал позволяет проводить работы при отрицательных температурах и при повышенной влажности за счет высокой температуры производимой смеси.

Всего весной в Курске отремонтируют ямы на площади более 1300 квадратных метров. Большая часть запланированных работ уже выполнена.

При наступлении тепла дорожники начнут ремонт ям с применением горячей асфальтобетонной смеси. Площадь ямочного ремонта горячей асфальтобетонной смесью составит более 40 тысяч квадратных метров.