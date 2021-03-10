В Рышково под Курском горел жилой дом

Пожар тушили 21 человек и семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

10 марта в 10:13 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Полевой в селе Рышково Курского района. На место ЧП выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, скорая, работники газовой службы и электросетей.

Пожар локализовали в 10:24, ликвидировали - в 10:27. В доме размером 15 х 10 метров огонь повредил кровлю на площади восемь квадратов и чердак.

Пожар тушили 21 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причину возгорания устанавливают эксперты.